Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki genç kaleci Ahmet Oytun Özdoğan, ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi" diyen Özdoğan, "Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşçakalın” ifadelerini kullandı.

Oytun Özdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi. Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşçakalın.

Fener’den Dalic atağı Sarı lacivertliler, İber Yarımadası’nda hoca ararken eski gözdesiyle de yeniden flört etmeye başladı.