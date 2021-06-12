Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Roma'da oynanan maçtan milli takımımız 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "İtalya'yla 10 maç yapsak 9'unu kazanamayız" ifadesini kullandı.

"BASKI ALTINA ALMAYALIM"

"İtalya'yla tarafsız sahada 10 maç yapsak 9'unu kazanamayız, 1'ini kazanırsak sürpriz olur! Lütfen çocuklarımızı büyük baskı altına almayalım" diyen Dilmen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Turnuvaya başlarken Fransa veya Almanya'yla final oynarız tahminleri gerçekçi değildi. 10 gündür genç oyuncularımızı çok fazla havaya soktuk, cezayı kestiler.

Henüz maçın başında bizi ekran başında oyuncularımızı da saha içinde ümitsizliğe düşürecek baskılı güçlü bir takım gördük karşımızda. Tabii ki kazanabileceğimiz rakiplerle son 2 maçımızı oynayacağız.

Kapasitemizi, kalitemizi, haddimizi bilerek hazırlanırsak sadece takım olarak değil, medya olarak da gruptan çıkabiliriz. Şimdi daha da önemlisi; oyuncularımızı hem fiziksel hem mental olarak hazırlamak gerekir. Milli takımımıza başarılar dilerim..."

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 kalan maçlar EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, maçı 3-0 kaybetti, gözler kalan maçlara çevrildi. Bir golün bile çok değerli olduğu turnuvada, bir sonraki hedef Galler maçından galibiyetle ayrılmak. Peki Türkiye nasıl gruptan çıkar ve Türkiye'nin kalan maçları hangileri? İşte güncel puan durumu