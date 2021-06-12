Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular gurur olmaya devam ediyor. Pandemi döneminin adeta fırsata çeviren sporcularımız organizasyonlara damga vuruyor. Bu dönemde art arda gelen madalya haberlerine bir yenisi daha eklendi. Hırvatistan'da düzenlenen Artisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazanarak göğsümüzü bir kez daha kabarttı.

14.833 PUANLA MADALYAYA ULAŞTI

Osijek şehrinde düzenlenen organizasyonda son iki yılın Avrupa şampiyonu unvanıyla katılan Ferhat'ın, 14.833 puan alarak altın madalyaya uzandığı belirtildi. Yer aletinde finalde yarışan Adem Asil 13.800 puan ile altıncı olduğu kaydedildi.

SIRADAKİ YARIŞLAR

Kadınlarda ise asimetrik paralel finalinde Nazlı Savranbaşı'nın 12.833 puanla altıncı sırayı aldığı aktarıldı. Organizasyonda yarın Göksu Üçtaş Şanlı yerde, İbrahim Çolak halkada, Adem Asil ise halka, atlama masası ve barfiks aletlerinde finalde yarışacak.

Kasapoğlu: Sporda pandemi dönemi fırsata çevrildi Uluslararası arenada milli sporcuların oldukça başarılı bir grafikle ilerlemesiyle alakalı açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ülke olarak sporda pandemi döneminin fırsata çevrildiğini belirtti.