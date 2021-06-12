Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'de üzücü bir olay yaşandı.

Danimarka - Finlandiya mücadelesinin 42. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen bir anda fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Hemen müdahale etmek için sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.

MAÇ TSİ 21.30'DA YENİDEN BAŞLADI

UEFA'dan yapılan açıklamada, tıbbi acil durum nedeniyle ertelenen karşılaşmanın, iki takım oyuncularının da isteği üzerine kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. İkinci yarının 5 dakikalık aranın ardından oynanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, Eriksen'in bir an önce sağlığına kavuşması talebinde bulunuldu ve her iki takıma örnek davranışları için teşekkür edildi.

B Grubu'ndaki Belçika-Rusya karşılaşmasının da planlandığı gibi TSİ 22.00'de başlayacağı kaydedildi.

DURUMU STABİL

UEFA yaptığı açıklamada Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve oyuncunun durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Christian Eriksen saha dışına alınırken etrafına perde örüldü. Eriksen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. O esnada çekilen fotoğrafta oyuncunun bilincinin açık olduğu gözlendi.

ERİKSEN UYANDI

Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada Eriksen'in uyandığı ve tetkiklerin sürdüğü belirtildi.