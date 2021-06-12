Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Belçika Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

'YENİ SEZONDA HEDEF KUPALAR'

Geçen sezon başında turuncu-lacivertli takıma transfer olan Chadli, geçen sezon 18 Süper Lig maçında 3 gol atarken, Türkiye Kupası'ndaki bir karşılaşmada ise bir kez fileleri havalandırdı. Chadli, turuncu-lacivertli formayla ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmaya çıktı.

Sözleşme yenilemesinin ardından kısa bir açıklamada bulunan Chadli, kulübüyle olan sözleşmeyi iki yıllığına daha uzatmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Umarım yeni sezonda kupalar almak için mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Başakşehir geri dönüşlerle lige tutundu Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da geriden gelerek MKE Ankaragücü’nü sahasında 2-1 mağlup etti ve düşme potasından uzaklaştı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca son 4 maçta hanesine tam 10 puan yazdırdı.

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