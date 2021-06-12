Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen şampiyonada ASKİ Spor'un güreşçisi Murat Fırat'ın finalde 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonu Mısırlı güreşçi Muhamed İbrahim Elsayed'i 5-3 yenerek birinci olduğu belirtildi.

Turnuvada 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar'ın ise beşinci olduğu bildirildi.

Şampiyonada yarın 6 milli güreşçinin mindere çıkacağı kaydedildi.

Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde Avrupa ikincisi ​Güreş Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası’nın son gününde grekoromen stilde 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Toplamda 5 madalya kazanan Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu.

Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli sporcu Murat Fırat, bronz madalyanın sahibi oldu.