Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Hollanda'nın FC Emmen kulübünde forma giyen Kerim Frei'yi renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.

Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic'i renklerine kattı Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer ettiğini açıkladı.

Başakşehir, Kerim Frei ile yolları ayırdı Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Kerim Frei’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Hollanda ekibi Emmen Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiraladı Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.