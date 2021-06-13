NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Los Angeles Clippers, Staples Center'da Utah Jazz'ı ağırladı.
İlk periyodu 27-23 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 64-49 üstün girdi. Clippers, üçüncü çeyreğini 94-83'lük skorla önde geçtiği mücadeleden 26 sayı farkla 132-106 galip ayrıldı.
KAWHİ'DEN 34 SAYILIK PERFORMANS
Clippers'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 12 ribaunt, Paul George 31 sayı, Nicolas Batum ve Reggie Jackson 17'şer sayılık performansla galibiyette öne çıktı.
Konuk takımda Donovan Mitchell 30 ve Joe Ingles 19 sayı kaydederken Rudy Gobert 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.
Jazz, serinin ilk iki karşılaşmasını 112-109 ve 117-111'lik skorlarla kazanmıştı.
Phoenix Suns, yarı final serisinde 2-0 öne geçti NBA play-off'larında Batı Konferansı yarı finalinde Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı 123-98 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.
NBA'de Jazz'ı Nuggets durdurdu Sahasında Utah Jazz'ı 128-117 mağlup eden Denver Nuggets, rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.