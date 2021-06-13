Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deneyimli hakem Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de ilk görev verildi. Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.00'da oynanacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise İtalyan Massimiliano Irrati üstlenecek.

Uğurcan Çakır: EURO 2020'de hedeflerimiz büyük A Milli Takımın kalecilerinden Uğurcan Çakır, EURO 2020'de büyük hedefe odaklandıklarını belirterek, "Hedeflerimiz büyük. İnşallah beklediğimiz gibi olur" dedi.

Cüneyt Çakır: Oldum dediğiniz gün, hakemliğinizin bittiği gündür FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2014 ile 2018 Dünya Kupalarında üst üste yarı final yönetmesi, art arda beş büyük turnuva yer almasına ilişkin, "Hiçbir zaman olduk demedik. 2012 yılında EURO 2012'ye katılma şansı yakaladığımızda sorulan soruya, ‘Henüz yolun başındayız. Hedefimiz 10 yıllık sürdürülebilir başarı. Türk hakemliğinin biz varken ve biz bayrağı devrettikten sonra uluslararası turnuvalarda sürekli görev alması için çabalayacağız’ dedik. Vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu yolda ilerliyoruz" dedi.