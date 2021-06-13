Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan müsabakada fenalaşarak yerde kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu yeni bir bilgilendirme yaptı.

HASTANEDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada, Eriksen ile bu sabah konuşulduğu ifade edilirken, durumunun stabil olduğu ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edeceği açıklandı.

Tecrübeli futbolcunun, dün yaşanılanların ardından milli takım ekibinden destek aldığı ve bundan sonra da takım olarak birbirlerinin yanında olmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "Eriksen ile ailesine ve desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MAÇIN ADAMI ERİKSEN SEÇİLDİ

Korku dolu anların ardından kesintiye uğrayan maç, TSİ 21.30'da kesildiği dakikadan itibaren tekrar başlatıldı.

Danimarka'nın adeta tek kale oynadığı maçta, Finlandiya kalesine tam 24 şut gönderildi.

Dakikalar 60'ı gösterirken, Finlandiya'nın Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihindeki ilk şutu Pohjanpalo'dan geldi ve golle sonuçlandı: 0-1.

74. dakikada penaltı kazanan Danimarka, beraberlik fırsatını Hojbjerg ile tepti.

Maçın kalan dakikalarında büyük baskı kuran Danimarka, aradığı golü bir türlü bulamadı ve maç Finlandiya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK MAÇ, İLK ŞUT, İLK GOL, İLK GALİBİYET...

Bu sonuçla Finlandiya, ilk defa katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, ilk maçında çektiği ilk şutuyla ilk golünü atma başarısı gösterdi.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan mavi-beyazlılar, ilk galibiyetine de ulaşmış oldu.

Öte yandan, her maç sonrası UEFA tarafından seçilen "Maçın Yıldızı" ödülü, 42. dakikada rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Eriksen'e verildi.

MİLLİ TAKIM DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Boesen, "Christian'ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti." açıklamasını yaptı.

"Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum." diyen Boesen, hızlı müdahalenin önemini vurgulayarak, "Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Danimarka - Finlandiya mücadelesinin 42. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen, bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı.

Hemen müdahale etmek için sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan takım arkadaşları, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle takip etti.

İlk müdahalenin ardından bilinci açılan tecrübeli futbolcu, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüm futbolseverleri üzen olayın ardından UEFA ve Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu belirterek yüreklere su serpti.

Eriksen'in fenalaşması nedeniyle yarıda kalan Danimarka-Finlandiya maçı kaldığı yerden başladı EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı Eriksen, fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri yıldız oyuncuya müdahalede bulundu. UEFA, Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu duyurdu. Karşılaşma TSİ 21.30'da kaldığı yerden başladı.