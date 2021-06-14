Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta herkes merakla Sergen Yalçın'ın takımda kalıp kalmayacağını merak ediyor. Yönetim kanadından bu zamana kadar sıkıntı olmadığına dair birçok açıklama gelse de Sergen Hoca'dan hiç ses çıkmadı. Taraflar yarın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde buluşup anlaşmaya çalışacak. Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Yalçın'ın yönetimden talep ettikleri ortaya çıktı. Beşiktaş'ın başına geçerken sözleşmeyi okumadan imzayı atan tecrübeli çalıştırıcı bu defa yıllık 16 milyon lira isteyecek.

7-8 transfer lazım

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadroya sahip olmak ve geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemeyen 48 yaşındaki teknik direktör yönetimden 7-8 transfer yapılmasını talep ediyor. Sergen Hoca'nın şartlarından biri de Ghezzal ve Rosier'in takımda kalması. Ghezzal da geçen gün yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta devam etmesi için Yalçın'ın takımda kalması gerektiğini söylemişti. Sergen Hoca ayrıca Aboubakar'ın yerine kaliteli bir golcünün alınmasını istiyor.

Hedefte Dovbyk var

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılıkları sonrası forvet bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ın Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk ile ilgilendiği resmen açıklandı. Ukraynalı santrforun menajerliğini yürüten Alexey Lyundovsky, "Beşiktaş, Marsilya ve iki Belçika ekibi Dovbyk'i istiyor" dedi.

BEDAVAYA...

Douglas’a yol göründü

Beşiktaş'ta yönetim iki sezondur forma giymeyen Douglas'ı bedelsiz gönderme kararı aldı. Yıllık 1 milyon avro ücreti bulunan Brezilyalı oyuncu gelen teklifler doğrultusunda bonservis bedeli talep edilmeden satılacak.