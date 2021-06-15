Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federasyon, 2017’de kullanım hakkı kendilerine verilen Sinan Erdem Salonundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince zorla çıkarılmak istediklerini ve bunun da şu anda aynı salonda idman yapan millî takım oyuncuları ile teknik ekibin moralini bozduğu vurgulandı.

İBB’den açıklama

Federasyonun resmî sitesinden yapılan açıklamada üzerinde sayısız hatıralar olan, Anadolu Efes ve Galatasaray takımlarının yanı sıra millî takımlara da hizmet veren salonda basketbol haricinde kapasite itibarıyla kullanımın mümkün olmadığının altı çizildi. İBB ise dört yıllık protokol süresinin 29 Mayıs 2021'de dolduğunu ve salonu tahliye etmeyen TBF'ye ihtar yazısı gönderildiğini açıkladı.