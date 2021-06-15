Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'nin iddialı isimlerinden İngiltere'nin moralini sakatlık haberi bozdu.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Dean Henderson, kalça bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Manchester Unitedlı Henderson'ın kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

YERİNE RAMSDALE GEÇECEK

Aday kadroda yer alan Sheffield Unitedlı kaleci Ramsdale ise kadroya çağrıldı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir süre karantinaya alınacak 23 yaşındaki file bekçisi, forma verilmesi halinde ilk kez milli takımında görev alacak.

D Grubu'na Hırvatistan'ı 1-0 yenerek başlayan İngiltere, ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü İskoçya ile karşılaşacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 kalan maçlar EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, maçı 3-0 kaybetti, gözler kalan maçlara çevrildi. Bir golün bile çok değerli olduğu turnuvada, bir sonraki hedef Galler maçından galibiyetle ayrılmak. Peki Türkiye nasıl gruptan çıkar ve Türkiye'nin kalan maçları hangileri? İşte güncel puan durumu

Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev Cüneyt Çakır, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda salı günü oynanacak olan Macaristan-Portekiz maçını yönetecek.

Uğurcan Çakır: EURO 2020'de hedeflerimiz büyük A Milli Takımın kalecilerinden Uğurcan Çakır, EURO 2020'de büyük hedefe odaklandıklarını belirterek, "Hedeflerimiz büyük. İnşallah beklediğimiz gibi olur" dedi.