Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya kazandı.

Erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke ve kadınlar K43 +75 kiloda Şeyma Nur Emeksic Bacaksız' altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal ve erkekler K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut ise gümüş madalya aldı.

Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'na Türk sporcular damga vurdu. Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, bayrak yarışında şampiyonluğu elde etti.

EN İYİ ANTRENÖR ÖDÜLÜ

Erkekler K44 75 kiloda Fatih Çelik, K44 61 kiloda Ali Can Özcan ile kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ile K44 +58 kiloda Seçil Er'in ise bronz madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonayı genel sıralamada 3. olarak tamamlarken Para Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın da en iyi antrenör seçildi.



Milli sporcular Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılarıyla ülkeyi gururlandırıp Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri Külliye'de kabul etti.