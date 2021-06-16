Bol çekişmeli maçlara sahne olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda günün en önemli hiç şüphesiz ki Fransa Almanya maçıydı. Heyecan ile beklenen mücadele öncesinde izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
SAHAYA PARAMOTORLA İNDİ
Maç öncesinde bir gösterici sahaya paramotorla indi. Gösterici, kısa süreliğine de olsa sahada paniğe sebep oldu.
Güvenlik görevlileri acil müdahale ederek, göstericiyi sahadan uzaklaştırdı. Geriye bu kareler kaldı...
Fransa-Almanya maçında şoke eden olay! EURO 2020 F Grubu'nda oynanan Fransa-Almanya maçında şoke eden bir olay yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelede bir gösterici sahaya paramotorla indi. İşte o ilginç haberin detayları...
Fransa, Almanya'yı tek golle yendi
EURO 2020 F Grubunda Fransa, Almanya'yı 1-0 yenerek 3 puanı kaptı. Alianz Arena'da oynanan maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanmadı. Maçın 20. dakikasında Fransa, geliştirdiği atakta Hernandez'in içeriye kestiği topta, Hummels kendi kalesine golü attı ve Fransa 1-0 öne geçti. Bu gol maçın skorunu belirledi.
Rekorların adamı Ronaldo! Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, EURO 2020 F Grubu maçında Macaristan karşısında iki kez ağları havalandırarak, 11 gol ile turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 kalan maçlar EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, maçı 3-0 kaybetti, gözler kalan maçlara çevrildi. Bir golün bile çok değerli olduğu turnuvada, bir sonraki hedef Galler maçından galibiyetle ayrılmak. Peki Türkiye nasıl gruptan çıkar ve Türkiye'nin kalan maçları hangileri? İşte güncel puan durumu
Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev Cüneyt Çakır, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda salı günü oynanacak olan Macaristan-Portekiz maçını yönetecek.
Fransa-Almanya maçında şoke eden olay!
EURO 2020 F Grubu'nda oynanan Fransa-Almanya maçında şoke eden bir olay yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelede bir gösterici sahaya paramotorla indi. İşte o ilginç haberin detayları...
Bol çekişmeli maçlara sahne olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda günün en önemli hiç şüphesiz ki Fransa Almanya maçıydı. Heyecan ile beklenen mücadele öncesinde izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
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