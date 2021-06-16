Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, resmî maçlarda atmış olduğu 777 gol ile dünya futbol tarihinin en golcü oyuncusu ünvanını almasının yanı sıra başarı grafiğini artırarak devam ettrimeyi sürdürüyor. Golcü isimden bir rekor da EURO 2020'den geldi.

3 GOLÜN İKİSİ C7'DEN

EURO 2020 F Grubu maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Tüm gollerin son dakikalarda atıldığı mücadelede, Cristiano Ronaldo tarihe geçti. Karşılaşmada ilk gol 84. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi. 87. dakikada penaltı atışı ile farkı açan Ronaldo, 90. dakikada da skoru tayin etti. EURO 2020 F Grubu maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0'lık skorla geçti.

TURNUVA TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Şampiyona tarihinin gol sıralamasında 9 golle ilk sırayı Michel Platini ile paylaşan Ronaldo, Macaristan filelerini iki kez sarsarak 11 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ronaldo 5 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ilk isim de oldu.

Zirvenin sahibi dünyada Ronaldo, Türkiye'de Mesut Özil Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da zirveyi bırakmıyor. Ronaldo, 530 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor. Süper Lig'in en çok takip edilen ismi ise Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi başarı İtalya Serie A'da top koşturan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, inanılması güç bir rekora imza attı. Juventus'ta 131 maçına çıkan ve 100. golünü atan Ronaldo, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.