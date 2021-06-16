Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz içini döktü... 19 Haziran’da yapılacak seçimde sağlık sebeplerinden dolayı aday olmayacağını açıklayan ve hiçbir adayı da desteklemeyeceğini söyleyen Cengiz, görev süreleri boyunca ‘Nerede neyi yönetemedik?’ derken cevap olarak da “Avrupa'da başarılı olamadık. Teknokent'i yapamadık, kapalı salonu yapamadık, Ada’yı yapamadık, Kemarburgaz'ı yapamadık. Bunlar vaatlerimdi benim. Ama yapacağız” diye konuştu.

‘Şerefsiz’ demedim

Futbolculara yönelik eleştirisi konusunda da “Ben asla futbolcularıma şerefsiz demedim” diyen Cengiz, Fatih Terim’le ilişkisi konusunda da “Fatih Terim var iken asla ikinci teknik direktörle görüşmedim. Okan Buruk'la telefon görüşmesi bile yapmadım, yapmam. Hoca’ya ayıp. Eğer, Hoca benim için ‘düşman’ derse, ben onunla çalışmam. Çalışamam. Eğer ben bu ‘düşman’ lafına karşılık vermezsem, Galatasaray’da başkanlık makamı biter. Fatih Hoca’ya da zarar verir” dedi.

Falcao virüse yakalandı

Yeni sezonun başlangıcını yapan Galatasaray’da, Radamel Falcao'nun geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı kulübün resmî sitesinden yapılan duyuruda dünkü antrenmanda yer almayan Kolombiyalı oyuncunun geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Şimdi olsa sıkı pazarlık yaparım

“Keşke yapmasaydık dediğiniz bir transfer oldu mu?” sorusuna da cevap veren Mustafa Cengiz “Falcao. Daha ortada F yokken sosyal medyada bir organizasyon başladı. Menajerleri iyi çalışıyor. Yönlendiriyorlar taraftarları. Falcao'yu kim istemez? Değerli değerli bir karakter. 70 bin kişi toplandı onun için. Basın Ekspres Yolu kilitlendi. Şimdi önümüze böyle bir transfer gelse sıkı pazarlık yaparım” dedi.