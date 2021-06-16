Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve bu gece gruptaki şansımız açısından ‘ya tamam ya devam’ özelliğinde bir maça çıkıyoruz. Rakibimiz Galler. İlk maçında İsviçre’den puan alan ve takım oyununa ağırlık veren bir ekip. Üç ihtimalli mücadelede galibiyet gruptan çıkmamız adına çok önemli bir anahtar. İsviçre’nin İtalya’ya mağlup olması durumunda bize son maçta İsviçre karşısında bir puan bile gruptan çıkmamız adına yeterli olacak.

İsviçre ile final olabilir

Hiç istemediğimiz ve aklımızdan geçirmediğimiz beraberlik durumunda ise pazar günü oynayacağımız İsviçre mücadelesi yine final özelliği taşıyacak. O maçı kazanmaktan başka çaremiz kalmayacak. Muhtemel bir mağlubiyette ise rakiplerin maçlarına bakmaksızın turnuvaya erkenden ‘elveda’ diyebiliriz. Bu sebeple ay yıldızlı takımın bugünkü Galler mücadelesinde gerçek kimliğini gösteren ve galip getirecek bir oyun bekliyoruz.



MİLLÎLERİN YANINDA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek

Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün Galler ile Bakü’de karşılaşacak A Millî Takım’ı yalnız bırakmayacak. Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadındaki mücadeleyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhamAliyevilebirlikte seyredecek.



Burak Yılmaz: Kazanırsak hava çok değişir

Gol umudumuz Burak Yılmaz, Galler maçını yorumladı: İtalya maçı sonrası olumsuz hava dağıldı. Beklenen Türkiye'yi göstereceğimizi düşünüyorum. Yaptığımız hataların farkındayız. Yarınki

maçı aldığımız takdirde, bazı şeylerin olumluya döneceğini düşünüyoruz. Ben herkese çok güveniyorum. Kendi evimizde oynayacağız.

Galler paylaşımı: İnanıyoruz

A Millî Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından,Galler maçı öncesinde paylaşım geldi.Azerbaycan fotoğraflarının yeraldığı paylaşımda “Bugün, dünden daha çok. İnanıyoruz” ifadeleri yer aldı.



Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 kalan maçlar EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, maçı 3-0 kaybetti, gözler kalan maçlara çevrildi. Bir golün bile çok değerli olduğu turnuvada, bir sonraki hedef Galler maçından galibiyetle ayrılmak. Peki Türkiye nasıl gruptan çıkar ve Türkiye'nin kalan maçları hangileri? İşte güncel puan durumu

Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev Cüneyt Çakır, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda salı günü oynanacak olan Macaristan-Portekiz maçını yönetecek.