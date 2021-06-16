Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona, deplasmandaki ilk maçı kazanmasının ardından bu akşam sahasında oynadığı final serisinin ikinci maçında Real Madrid'i 92-73 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

"4 FİNALİN İKİSİNİ KAZANDIK"

Barcelona Başantenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu sezon çok zorlu dönemler geçirdik. 4 turnuvada final maçı oynadık ve bunun ikisini kazandık. Bundan gurur duymalıyız. Şimdi, dinlenmek ve şampiyonluğun tadını çıkarmak gerekiyor." dedi.

19. ŞAMPİYONLUK

Katalan takımı, İspanya Basketbol Federasyonu'nun yerine 1983 yılından bu yana Basketbol Kulüpleri Derneği (ACB) tarafından organize edilen İspanyol 1. liginde 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Barcelona, 7 yıl aradan sonra bu kupayı bir kez daha müzesine götürdü.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 30 Mayıs'ta oynanan final maçında Barcelona'yı 86-81 yenerek, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmıştı.

Anadolu Efes - Barcelona karşılaşması şifresiz yayınlanacak! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacağını açıkladı.

Anadolu Efes şampiyon THY Euroleague kupasını kaldıran Ergin Ataman'ın takımı Basketbol Süper Ligi'nde de zorlanmadı. Lacivert beyazlılar 15. şampiyonluğunu güle oynaya kazandı.