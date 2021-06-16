Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de play-off heyecanlı sürüyor. Konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks ile eşleşen Brooklyn Nets, 5. maçı 114-108 kazanarak seride durumu 3-2'ye getirdi.

Play-off'larda sakatlıklar yüzünden sorun yaşayan Nets'te Kevin Durant, karşılaşmanın tamamında forma giydi. Nets, serinin 4. maçında sakatlanan Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıktı. İlk karşılaşmada sakatlanan James Harden ise takıma döndü.

DURANT'TEN 49 SAYILIK "TRİPLE-DOUBLE"

Durant, 49 sayı, 17 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Yıldız basketbolcu, bir play-off maçında en çok sayı atan Nets oyuncusu olmayı da başardı. Jeff Green 27, Blake Griffin 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sakatlıktan dönen Harden ise 5 sayı, 8 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

ANTETOKOUNMPO'NUN 34 SAYISI YETMEDİ

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 25 sayı, 5 asist, Jrue Holiday 19 sayı, 8 asistle oynadı.

Serinin galibi, Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks (2-2) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Bucks, Nets'i yenerek seride durumu 2-1'e getirdi NBA play-off'larında Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i 86-83 yenerek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

NBA'de Antetokounmpo kardeşlerin karşılaşmasında kazanan Bucks oldu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Yannis Antetokounmpo'nun takımı Milwaukee Bucks, kardeşi Kostas'ın formasını giydiği Los Angeles Lakers'ı 112-97 mağlup etti.

Brooklyn Nets konferans yarı finaline galibiyetle başladı NBA play-off'larında Brooklyn Nets, Doğu Konferansı yarı finalinin ilk maçında Milwaukee Bucks'ı 115-107 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.