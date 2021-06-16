Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonunun fikstürü çekildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 14 Ağustos'ta başlayacak ve 22 Mayıs 2022'de sona erecek.

SON ŞAMPİYON İLK MAÇTA TOTTENHAM'A KONUK OLACAK

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, ilk hafta maçında Tottenham'a konuk olacak.

CHELSEA CRYSTAL PALACE'I AĞIRLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea ise ilk hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak.

İLK DERBİ İKİNCİ HAFTA

İkinci haftada Arsenal-Chelsea, üçüncü haftada Liverpool-Chelsea ve Manchester City-Arsenal maçları yapılacak.

Manchester United ile Manchester City arasındaki derbi, 6 Kasım'daki 11. maç haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Everton, kasım sonundaki 14. haftada Liverpool'u konuk edecek.

Detaylı maç takviminin daha sonra açıklanacağı Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Brentford-Arsenal

Burnley-Brighton

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Southampton

Leicester City-Wolverhampton

Manchester United-Leeds United

Newcastle United-West Ham United

Norwich City-Liverpool

Tottenham-Manchester City

Watford-Aston Villa

Chelsea, Tuchel'in sözleşmesini uzattı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kupanın sahibi, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Böylelikle İngiliz ekibi tarihinde ikinci kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kaldırarak başarıya ulaştı.

Türk teknolojisi Premier Lig’de Dünyanın en çok takip edilen futbol ligi olan Premier Lig’de de artık Türk teknolojisi kullanılacak.

İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyilerinde adaylar açıklandı İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonunun en iyilerinde dört kategoride adaylar belli oldu.