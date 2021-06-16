Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile bu akşam karşılaşacağı maça ev sahipliği yapacak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de milli heyecan yaşanıyor.

BAKÜ SOKAKLARI KIRMIZI-BEYAZ!

Bakü sokaklarında ay-yıldızlı forma ile gezen taraftarların sayısı maç saati yaklaştıkça artıyor.

Cadde ve sokaklarda Türk bayrakları da Azerbaycan bayrakları ile yan yana asılmış durumda.

Karşılaşmayı izlemek için çok sayıda taraftar da Türkiye'den Bakü'ye geldi.

Bakü kırmızı-beyaza büründü!

MARŞLAR SÖYLENDİ, BAYRAKLAR AÇILDI

Karşılaşma öncesinde Bakü sokaklarını ay-yıldıza büründüren taraftarlar, tezahüratlar yapıp, marşlar söyleyerek, maç öncesinde tek yürek oldu.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor Göztepe ve Erzincanspor gibi ülkenin dört bir tarafından gönül verdikleri takımların formalarını giyerek gelen taraftarlar, Bakü Merkez'de açtıkları dev Türk Bayrağı'yla da maç öncesinde sokakları kırmızı-beyaz yaptı.

Galler maçından umutlu olan ve A Milli Futbol Takımı'nın kazanacağından şüphe duymadıklarını söyleyen taraftarlar, daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

Euro 2020'de ikinci maç: Türkiye, Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bugün Galler ile karşı karşıya gelecek.