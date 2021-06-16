Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, geçen hafta duyurduğu Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerinin ardından iç transferde de atağa kalktı.

ÖMER BAYRAM VE EMRE TAŞDEMİR'LE DEVAM

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2023-2024, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin ise 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sözleşme detayları da belirtildi.

Ömer Bayram için, "2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir" açıklaması yapılırken, Emre Taşdemir'in için, "2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak.

Cengiz'den Terim'e: 'Düşmanım' derse olmaz “Eğer Hoca benim için düşman derse ben onunla çalışmam, çalışamam. Bu lafa karşılık vermezsem Galatasaray’da başkanlık makamı biter. Bu Fatih Hoca’ya da çok zarar verir”

Cengiz: Başkanlık sürecimi başarılı buluyorum Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık süreçlerini yönetimsel olarak başarılı bulduğunu söyledi. Cengiz ayrıca teknik direktörlük konusu gelecek yönetimlere bıraktığını ifade etti. Başkan Cengiz tüm başkan adaylarına da eşit mesafe olduğunu sözlerine ekledi.