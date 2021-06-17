Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da devam eden 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 4x50 metre su üstü bayrak yarışında Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit’ten oluşan Türk takımı 1.08.99’luk zamanla dünya şampiyonu oldu. Türkiye’nin ardından İtalya 2’nci, Yunanistan ise 3’üncü sırayı elde etti.

Lignano Sabbiadoro şehrindeki şampiyonada altın madalya kazanan millî takımı tebrik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Antrenör ve sporcuları yürekten kutluyorum. Ülkemize bu başarıyı armağan eden genç sporcularımızı alkışlıyoruz. Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde antrenmanlarını Çetin Bingül Hoca’mızla birlikte yapan ve dünya şampiyonu olan Emir Yiğit evladımızı ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Milli sporculardan iki madalya daha Bulgaristan'da düzenlenen, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya daha kazanmayı başardı.

Milli tekvandocular, Lübnan'da 8 madalya kazandı Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar peş peşe geldi. Para Tekvando Milli Takımı, şampiyonada 8 madalya elde etti.