Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı değerlendirirken, "İki maçta 0 puan bizim için iyi bir şey değil. Büyük hayallerle geldik. Baya olumsuz duruma düştük. Keşke kazanabilseydik. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Şu an işimizi zora soktuk. Bu turnuva önemliydi. Burada daha iyi bir oyunla çıkmamız gerekiyordu. Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık" sözlerini kullandı.

AVERAJ DA KÖTÜ

"Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor" diyen Şenol Hoca, "Mağlubiyetin sorumlusu benim. Oyuncuları suçlamak doğru değil" sözlerini kullanırken, "Hata yaptığınız, topu rakibe kolay verip zor aldığınız zaman bütün sistemler çöker. İtalya maçında iyi oynasaydık daha moralli çıkacaktık. Sanki takımda bir ağırlık var, dışa vurumda sıkıntı var gibi görüyorum" şeklinde konuştu.

ROB PAGE: 5-0 BİLE OLURDU

Galler Millî Takımı Teknik Direktörü Rob Page, "Daha fazla gurur duyamazdım. Pozisyon sayımız inanılmaz. Daha fazla atmadığımız için üzgünüz ancak oyuncularım harika bir iş çıkardı. Şanslarımızı daha iyi değerlendirebilseydik, 4-0 ya da 5-0 da kazanabilirdik" diye konuştu.

Türkiye, Galler'e 2-0 mağlup oldu A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız, Galler'e 2-0 mağlup oldu.