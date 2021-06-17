Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de büyük bir ayrılık yaşandı.

Kulübün yaptığı yazılı açıklamada, takımın efsane ismi Sergio Ramos'un "Real Madrid Şehri" adlı kulübün spor tesislerinde bugün başkan Florentino Perez ile vedalaşarak ardından basın toplantısında soruları yanıtlayacağını duyurdu.

2005'TEN BERİ AYNI FORMA

Sevilla takımından 2005 yazında Real Madrid'de transfer olan 35 yaşındaki defans oyuncusu Ramos, 2015-2016 sezonundan bu yana takım kaptanlığı görevini üstleniyordu.

16 YILDA 22 KUPA

Ramos, eflatun beyazlı formayla 5 lig şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Ramos'a maaşında yüzde 10'luk indirimle 1 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak İspanyol futbolcunun en az iki sezonluk kontrat istediğini yazmıştı.

Geçen sezon ciddi sakatlık sorunları yaşayan Ramos'un bir İngiliz kulübüne gideceği iddia ediliyor.

Real Madridli futbolcu Sergio Ramos koronavirüse yakalandı İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, kaptanı Sergio Ramos'un koronavirüs test sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Real Madrid'de şoke eden ayrılık: Zidane ile yollar ayrıldı Bu sene şampiyonluk yarışında yüzü gülmeyen Real Madrid'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Fransız Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görevinden istifa ettiği duyuruldu.