Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele eden milliler, turnuvanın ilk iki maçını puan alamadan bitirdi.Turnuvanın açılış maçını İtalya'ya karşı 3-0 kaybeden Şenol Güneş ve öğrencileri, ikinci maçta ise Bakü'de Galler ile karşılaşarak bu maçı da gol atamadan 2-0 mağlup tamamladı.

Oluşan puan tablosu sonrası 'Bizim Çocuklar'ın gruptan nasıl çıkacağı merak konusu oldu.



A GRUBU PUAN DURUMU

ÜÇÜNCÜLÜK KILDAN İNCE

Averajımız çok kötü

Galler'e mağlup olmamızla birlikte dün gece gözümü İtalya-İsviçre maçına çevirdik. İsviçre'nin kazanması halinde EURO 2020 bizim için bitmiş olacaktı. Fakat İtalya'nın kazanmasıyla küçük de olsa turnuvaya devam etme ihtimalimiz belirdi. Eğer son maçta İsviçre'yi yenebilirsek grubu üçüncü bitireceğiz. Altı grup içinde en iyi dört üçüncü son 16'ya kalıyor. Fakat gol averajımızın kötü olması bu ihtimali zayıflatıyor. En iyi üçüncüleri tespit ederken sırasıyla puan, gol averajı, atılan gol sayısı, fair-play puanı, elemeler genel sıralaması esas alınıyor.



MİLLİ TAKIP GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

TEK ŞANS GRUBU ÜÇÜNCÜ BİTİRMEK

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla 3. bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü bitiren takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENİYOR?

EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek.Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.



A Milli Takım yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu.