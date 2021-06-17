Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular, organizasyonlara damga vurmaya devam ediyor. Bir güzel haber de 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’ndan geldi. Milli sporcumuz Kaan Kahraman, dünya ikincisi olarak göğsümüzü kabarttı.

16.28'LİK DERECE MADALYA GETİRDİ

İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentindeki 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nın üçüncü gününde TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı’ndan Kaan Kahraman, 50 metrede 16.28'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Yunanistan’dan Greorgios Kaltsoukalas 16.09 ile dünya şampiyonu olurken, Estonya’dan Anton Issatsenko 16.54 ile bronz madalya aldı.

Kadınlarda 4 X 200 m. bayrak yarışında ise Beril Ülker, Adasu Ramazanoğlu, Zeynep Elbir ve Hazal İrem Ateş’ten oluşan genç milli bayrak takımı 6.31.40 dakika ile dünya dördüncüsü oldu.

Genç millîler İtalya’dan altın madalyayla döndü İtalya’da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda genç millîler şampiyon oldu.

Milli sporculardan iki madalya daha Bulgaristan'da düzenlenen, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya daha kazanmayı başardı.

Milli tekvandocular, Lübnan'da 8 madalya kazandı Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar peş peşe geldi. Para Tekvando Milli Takımı, şampiyonada 8 madalya elde etti.