NBA'de play-off heyecanı devam ediyor.
Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucks, konferans 2'ncisi Nets'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı.
MİDDLETON'DAN 38 SAYILIK KATKI
Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.
DURANT'IN 32 SAYISI YETMEDİ
Nets cephesinde Kevin Durant 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.
Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.
Brooklyn Nets, Bucks karşısında seriyi 3-2'ye getirdi NBA play-off'larında Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks'ı 114-108 yenerek konferans yarı finali serisinde 3-2 öne geçti.
Hawks ve Clippers serilerinde durumu 3-2'ye getirdi NBA play-off'larında Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı 109-106 yendi ve Los Angeles Clippers, Utah Jazz karşısında 119-111 üstün geldi. İki takım da serilerinde durumu 3-2'ye getirdi.