Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, tüm şartlarına tam uyum göstermesi nedeniyle daha 1 yıl olmasına rağmen UEFA Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıktığını duyurdu.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Geldiğimizden beri FFP ile uğraştık. 2+1 yıl ceza alacaktık ama kendimizi iyi ifade ettik ve 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. Arkasından CAS'a gitti dava. Orada da kazandık. Satmadan alamama kuralı bizi çok sınırladı. Bize eleştiride bulundular, onlara da hak veriyorum. Şİmdi size müjdeyi vereceğim. Bugün itibarıyla biz, daha bir yılımız olmasına rağmen Finansal Fair Play'den çıkış yaptık. Buradan UEFA'ya teşekkür ediyorum. Bizim savlarımıza ikna oldular. Sağ olsunlar bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar" dedi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması’na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur.

UEFA’nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması’nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir.

Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır.

Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır.

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