Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in simge isimlerinden biri olan Senegalli yıldız futbolcu Demba Ba'nın yeni adresi belli oldu. Demba Ba, İsviçre Süper Lig ekibi Lugano ile anlaştı.

NİSAN AYINDA BAŞAKŞEHİR'DEN AYRILMIŞTI

Lugano Kulübü, nisan ayında Medipol Başakşehir'den ayrılan 36 yaşındaki Demba Ba ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Demba Ba, Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Göztepe ve Şanghay Shenhua gibi ekiplerde de görev yapmıştı.

GEÇEN SEZON 37 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon Medipol Başakşehir'de 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol atmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşamıştı.

Demba Ba: Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

Demba Ba: "Konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir" Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşme fesih nedenine ilişkin konuşulanların gerçeği yansıtmadığını belirtti.