Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular uluslararası organizasyonlarda ülke gururu olmaya devam ediyor. Cimnastikten, basketbola kadar türlü spor müsabakalarından gelen madalya haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarışan sporcularımız, gümüş ve bronz madalya aldı.

TUBA DEMİR GÜMÜŞ, BÜŞRA EFE BRONZ MADALYA ALDI

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlarda 53 kiloda Tuba Demir finalde Rus rakibi Natalia Khramenkova'ya yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Kızlarda 61 kiloda Büşra Efe ise üçüncülük maçında Macaristan'dan Viktoria Borsos'u yenerek bronz madalya elde etti.

ORNGANİZASYONDAKİ MADALYA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Kızlarda toplamda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa 4.'sü oldu.

Daha önce serbest stilde de 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyonundaki madalya sayısı da 7'ye yükseldi.

Genç millîler İtalya’dan altın madalyayla döndü İtalya’da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda genç millîler şampiyon oldu.

Milli sporculardan iki madalya daha Bulgaristan'da düzenlenen, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya daha kazanmayı başardı.

Milli tekvandocular, Lübnan'da 8 madalya kazandı Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar peş peşe geldi. Para Tekvando Milli Takımı, şampiyonada 8 madalya elde etti.