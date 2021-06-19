Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 D Grubu ikinci maçında İngiltere ile İskoçya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yoğun mücadelenin olduğu karşılaşma golsüz tamamlandı.

Karşılıklı pozisyonların olduğu maçta İskoçya ilk yarıya hızlı başlasa da İngiltere daha sonra oyunda dengeyi sağladı. Maçın 12. dakikasında gole Stones ile yaklaşan İngiltere bu pozisyondan eli boş döndü.

İkinci yarıda Grealish ve Rashford'u oyuna sokan İngiltere 3 puan için risk alsa da golü bulamadı ve maç 0-0 tamamlandı.

Bu karşılaşmanın ardından İngiltere grupta 4 puana yükselirken İskoçya ise ilk puanını aldı.

İngiltere Milli Takımı'nda zorunlu kaleci değişikliği EURO 2020'de D grubunda mücadele veren İngiltere Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Henderson yerine Aaron Ramsdale kadroya dahil edildi.