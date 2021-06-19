Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Clippers, Batı Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Jazz'ı ağırladı.

FİNALDE RAKİP SUNS

Staples Center'daki mücadeleden 131-119 galip ayrılarak seriyi 4-2 kazanan Clippers, konferans finaline çıktı ve Phoenix Suns'ın rakibi oldu.

TERANCE MANN'DAN 39 SAYI İLE KARİYER REKORU

Clippers'ı finale 39 sayıyla kariyer rekoru kıran Terance Mann, 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynayan Paul George ile 27 sayı, 10 asist ve 3 ribaunt kaydeden Reggie Jackson taşıdı.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 39 sayı, 9 asist ve 9 ribaunt, Royce O'Neale ile Jordan Clarkson'ın ise 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

76ERS SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Atlanta Hawks'ı 104-99 yenerek durumu 3-3'e getirdi.

76ers'ta Tobias Harris 24 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, Seth Curry ise 24 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynarken, Furkan Korkmaz 7 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik katkı sağladı.

Hawks'ta Trae Young'ın 34 sayı, 12 asist, Kevin Huerter'ın 17 sayı, 11 ribaunt, Clint Capela'nın da 14 sayı, 11 ribauntluk "double-double"ları galibiyet için yeterli olmadı.

Hawks ve Clippers serilerinde durumu 3-2'ye getirdi NBA play-off'larında Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı 109-106 yendi ve Los Angeles Clippers, Utah Jazz karşısında 119-111 üstün geldi. İki takım da serilerinde durumu 3-2'ye getirdi.

Bucks, Nets karşısında seriyi son maça taşıdı NBA play-off'larında konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets karşısında 104-89 kazanarak seride durumu 3-3'e getirdi.