Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İskoç taraftarlar, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Londra'daki Wembley Stadı'nda İngiltere ile 0-0 berabere kalınmasını sanki galip gelmiş gibi kutladılar.

20 BİN TARAFTAR LONDRA'YA AKIN ETTİ

İskoç taraftarlara 2.800 bilet satılmasına rağmen 20.000 taraftar Londra’ya akın etti. Kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü, polis saldırı, uyuşturucu, silah bulundurma, ırkçı şiddet ve alkolün etkisiyle taşkınlık suçlamalarıyla 26 kişiyi gözaltına aldı. Polis, şiddet olaylarını güçlükle bastırırken, kalabalıkların koronavirüs tedbirleri sebebiyle getirilen sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeleri de tepki çekti.

İskoçya’nın bağımsızlık taraftarı Başbakanı Nicola Sturgeon da Twitter’da, “Ne kadar gurur verici ve cesur performans. İskoçya milli takımına aferin. Wembley'den yenilmeden ayrılıyoruz” mesajını paylaştı.

REKABETİN 100 SENEYİ AŞKIN GEÇMİŞİ VAR

İskoçya ile İngiltere milli takımları arasındaki rekabetin 1883 senesine kadar giden bir geçmişi var. İskoçlar İngilizleri “Auld Enemy” (eski düşman) olarak tanımlıyorlar.

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