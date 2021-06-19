Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, yeni başkanını belirlemek için sandığa gitti. Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarıştı. Sarı kırmızıların seçimli olcağanüstü genel kurulunda oy sayma işlemi tamamlandı. Ve yeni başkan belli oldu.

Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim açıklamasına tepki Galatasaray'da başkanlık adayları arasında çekişme kızıyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ayrılık açıklamalarına rakibi Burak Elmas sert çıktı.

Seçimde 8.500 üye oy kullanma hakkına sahip olmasına rağmen 4.731 üye sandığa gitti. Oyların çoğu Burak Elmas'a verildi. Elmas, 1.541 oy alarak Galatasaray'ın 38. Başkan'ı oldu. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak

Peki, Burak Elmas kimdir? Nerelidir? İşte bütün merak edilenler ve cevapları...

Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğlu olarak 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Baba tarafından Giresunlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'nden mezun oldu. ABD'deki Denver Üniversitesi'nde (University of Denver) Finans ve Pazarlama eğitimi aldı. Daha sonra Sezginler Holding A.Ş, Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

2000 yılında eski Galatasaray başkanlarından iş adamı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi. Çiftin bir kız, bir de erkek çocukları oldu.

Sarı-kırmızılılara ilk adımı henüz 23 yaşındayken 1997'de, Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak attı. Daha sonra 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu; Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı. Mustafa Cengiz'in ilk döneminde de Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı ve 19 Haziran 2021 tarihinde başkanlığa seçildi.

BURAK ELMAS'IN LİSTESİ

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

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