Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzümüz bu defa da FIVB Milletler Ligi'nde güldü. Filenin sultanları, ligin 14. maçında karşılaştıkları Güney Kore'yi adeta parkeye gömdü. Sultanlar, 3-1'lik galibiyetle dörtlü finali garantiledi.

TÜRKİYE AVRUPA KITASINI TEMSİL EDEN TEK TAKIM

Filenin Sultanları, İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi’ndeki 11. galibiyetini 23-25, 25-20, 17-25 ve 18-25 set sonuçlarıyla elde etti.

Türkiye, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

SIRADAKİ RAKİP BREZİLYA

Üst üste üçüncü kez dörtlü finalde mücadele etme hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’de Brezilya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Web’den naklen yayınlanacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.

Filenin sultanlarının rakipleri belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı Türkiye Voleybol Federsayonu, bu yıl oldukça yoğun bir dönem geçirecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosunu duyurdu.