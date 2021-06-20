Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de play-off heyecanı tüm hızıyla devam etti. Nets, konferans yarı final serisi 7. maçında Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşma boyunca skorda 20 defa üstünlük el değiştirdi, 10 kez de eşitlik sağlandı.

Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i uzatmada 115-111 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı finaline yükseldi.

DURANT'İN SON SANİYE BASKETİ MAÇI UZATTI

Nets'in yıldızı Kevin Durant, bitime bir saniye kala zor pozisyonda attığı basketle maçı uzatmaya taşıdı. Yaklaşık 3,5 dakika sayı üretilemeyen uzatma periyodu sonunda rakibine üstünlük sağlayan Bucks, adını konferans finaline yazdırdı.

ANTETPKOUNMPO'DAN 40 SAYILIK PERFORMANS

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Antetokounmpo, Elgin Baylor, Jerry West, Charles Barkley ve Tim Duncan'dan sonra NBA play-off'ları 7. maçında en az 40 sayı, 10 ribaunt istatistikleri yakalayan 5. oyuncu oldu. Konuk takımda Khris Middleton 23 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, Brook Lopez ise 19 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

DURANT'İN 48 SAYISI YETMEDİ

Ev sahibi ekipte müsabakanın tamamında forma giyen Durant, 48 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Durant, NBA play-off'ları tarihinde 7. maçta en fazla sayı üreten oyuncu olmayı başardı. James Harden 22 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Blake Griffin 17 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks (3-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bucks, Nets karşısında seriyi son maça taşıdı NBA play-off'larında konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets karşısında 104-89 kazanarak seride durumu 3-3'e getirdi.

Los Angeles Clippers tarihinde ilk kez konferans finalinde NBA play-off'ları konferans yarı finali son maçında Utah Jazz'a karşı 131-119 üstün gelen Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finaline yükseldi.