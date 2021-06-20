Katar SC Kulübü, Javi Martinez'in transferini sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile duyurdu.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yakında görüşürüz." notuyla paylaşılan videoda, "Tüm Katar SC taraftarlarına merhaba. Sizinle çok yakında görüşeceğimi haber vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.
2012'den bu yana Bayern Münih forması giyen Javi Martinez, Bavyera temsilcisinde 268 maçta 14 kez ağları sarstı.
İspanyol futbolcu Javi Martinez 9 yıl sonra Bayern Münih’ten ayrılıyor Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih İspanyol milli futbolcu Javi Martinez’in sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.
Bayern Münih Başkanı Rummenigge: Avrupa Süper Lig projesi 'kesin olarak' bitti Rummenigge, Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin daha önce bilgisi olmadığını belirterek, "Bir şey öğrenmiş olsaydım Dortmund ve Paris'teki dostlarımızla da tüm gücümle Avrupa Süper Ligi’ni engellemeye çalışırdım." dedi.
Alaba sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılacak Gelecek sezon hangi takımda oynayacağına ilişkin kararı henüz vermediğini aktaran Avusturyalı futbolcu David Alaba, menajerlik şirketinin kulüplerle görüştüğünün bir sır olmadığını kaydetti.