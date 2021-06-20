Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinde yapılan Formula 1'de sezonun 7. mücadelesinde Red Bull takımından Max Verstappen gülen taraf oldu.

İL VİRAJDA LİDERLİĞİ HAMİLTON'A KAPTIRMIŞTI

Yarışa ilk sıradan başlayan Hollandalı sürücü, ilk virajda pist dışına çıkarak liderliği Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a kaptırmasına rağmen pit-stop ve yeni lastik stratejileri ile yarışın son iki turuna girilirken yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışı 1:27:25.770'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak kariyerindeki 13'üncü Formula 1 zaferini yaşayan Verstappen, pilotlar klasmanında liderliğini de sürdürdü.

İKİNCİ HAMİLTON, ÜÇÜNCÜ PEREZ

Yarışı liderin 2.904 saniye gerisinde tamamlayan Hamilton ikinci, liderden 8.811 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ise üçüncü oldu.

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 27 Haziran'da yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Fransa Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 131 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 119

3. Sergio Perez (Meksika): 84

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 76

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 59

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 215

2. Mercedes: 178

3. McLaren: 110

4. Ferrari: 94

5. AlphaTauri: 45

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