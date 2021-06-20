Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi'nde rüzgar gibi esti. A Milli Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu. A milliler ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

LİGDEKİ 8 MAÇI DA KAZANDILAR

Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4’er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1’er sayıyla katkı sağladı.

MAÇTAN AYRINTILAR

Ukrayna: Iereshchenko, Semeniuk, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi (Fomin, Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipğlu, Caner Ergül, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Ahmet Tümer, Arda Bostan)

Süre: 114 dakika (22, 32, 27, 33)

Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25

'Filenin Sultanları' dörtlü finalde FIVB Milletler Ligi'ndeki 14. maçında Güney Kore ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmayı başardı.

Avrupa Altın Ligi’nde, Filenin Efeleri'nden ikide iki VEV Altın Ligi ilk etap ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'le karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, Portekiz’i 25-19, 26-24 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti ve ikide iki yaptı.