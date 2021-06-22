Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sarı kırmızılılarda dün yeni bir sayfa açıldı. Daha önce dört defa Galatasaray’da görev alan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından seçim sürecinde Bodrum’a tatile giden Fatih Terim, bugün mazbatasını alacak olan Burak Elmas’ın seçilmesiyle yeniden işe koyuldu. İlk günkü heyecanla startı veren tecrübeli teknik adam dün erken saatlerde evi olarak gördüğü Florya’daydı. İlk olarak çalışanlarla selamlaşan Terim, sabah idmanında takımın başında yer aldı ve geçici olarak takımı çalıştıran Selçuk İnan ile Necati Ateş'ten ilgili bilgiler aldı.

Dört imza vardı

Futbolcuların alkışlarla karşıladığı Fatih Hoca herkesle tek tek tokalaştı. Sonrasında da “Herkes için hayırlı olsun” dedi. Henüz yeni yönetim mazbatasını almasa da transfer startını verdi. Çünkü Aslan, 20 Temmuz’da PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak. Başkan Burak Elmas’ın Terim ile zirve gerçekleştirip acil eylem planlarını görüştüğü öncelikli transfer adımlarının masaya yatırıldığı belirtildi. Aslan, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile mukavele imzalatmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ AMA

Arda Turan idmanda

∂ Fatih Terim'in geri dönmesinin ardından Arda Turan da mesaiye başladı. Dün gündüz idmanını kenardan izleyen Arda, hocasıyla kucaklaşırken Fatih Terim'in isteğiyle henüz yeni sözleşme yapmamasına rağmen akşam çalışmasında yer aldı. Yıldız futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı.

AŞI ŞARTI VAR

PSV maçı seyircili

∂ G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacağı karşılaşmaya seyirci alınacağı açıklandı. Maçı izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor. Stadyum 35 bin seyirci kapasiteli.