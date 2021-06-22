Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Sergen Yalçın'la aralarında geçen konuşmayı aktardı.

DİLMEN: HABER SİTELERİNİ OKUYUNCA ŞOK OLDUM

Dilmen, "Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum!" ifadelerine yer verdi.

"Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu!" diyen ünlü futbol yorumcusu, "Biraz önce görüştüğümde 'Yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi!" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇELİ OLARAK ÜZÜLDÜM"

Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen Yalçın'ı ve onu çok seven taraftarlarını bir şekilde tekrar bir araya getirmesini arzuladığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!" ifadelerini kullandı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Beşiktaş'ta yönetimin Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesinin bir türlü uzatamaması hakkında birçok şey yazıldı çizildi.

Sezonu iki kupayla tamamlayan başarılı teknik adamın yıllık ücretinin artırılmasını ve transferde tek yetkili isim olma taleplerinde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak perde arkasındaki gerçek çok farklı çıktı.

Sergen Yalçın, şu anda federasyonun bir numaralı teknik direktör adayı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, EURO 2020 sonrası 48 yaşındaki çalıştırıcıyı ay yıldızlıların başına getirmek istiyor.

ÖNCELİK BEŞİKTAŞ

Bakü'deki Galler maçı sonrası A Millî Takım Sorumlusu Selim Soydan, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Beşiktaş'a imza atmasında acele etmemesini istedi.

Yalçın ise önceliğinin Beşiktaş olduğunu net bir şekilde belirtse de bu durum siyah beyazlı yönetimi rahatsız etti.

İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, "Bazen kimin diğer tarafta olduğunu görerek hangi tarafta olacağınızı bilirsiniz" diye bir paylaşım yaptı.

Dolayısıyla Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme iki defa ertelendi.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATMIŞTI

Geçen sezon Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan Sergen Yalçın, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla futbolcu (1991/92, 1994/95 & 2002/03) ve teknik direktör (2020/21) olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olmuştu.

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