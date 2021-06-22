Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'de mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim, 189 milyon avroyla Fransız Kylian Mbappe oldu.

EN DEĞERLİ 10 OYUNCU TOPLAM 1 MİLYAR 189 MİLYON AVRO

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon avro olarak hesaplandı.

22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe'nin 189 milyon avrolya başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular Harry Kane (127 milyon avro) ve Marcus Rashford (121 milyon avro) yer aldı.

Listede İngiltere'den 4, Belçika'dan 2, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

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