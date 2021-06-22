Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 cephesinden final maçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final ve final maçlarının her birine 60 binin üzerinde biletli seyirci alınacağı bildirildi.



ANLAŞMA SAĞLANDI

UEFA'dan yapılan açıklamada, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak turnuvanın yarı final ile final maçlarında, stat kapasitesinin yüzde 75'inin doldurulması konusunda İngiltere hükümetiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi. Stada alınacak taraftarların, İngiltere'deki Covid-19 kurallarına uymak zorunda olduğu ve bu maçların her birini 60 binin üzerinde taraftarın tribünden takip edebileceği ifade edildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "EURO 2020'nin Wembley Stadı'nda oynanacak son üç karşılaşmasına bu kadar fazla seyircinin katılabilmesi, harika bir haber. Son 18 ay, saha içi ve dışında, tribünleri oyunun içine nasıl yeniden katabileceğimiz konusunda çok kafa yorduk. Bu turnuva, insanlara yeniden güven vermemizi sağlayan önemli bir dönüm noktası haline geliyor. Artık normal hayata geçme konusunda önemli bir adım atıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

EURO 2020'nin en değerli oyuncusu Kylian Mbappe 2018'de dünya şampiyonu olan Fransa takımının yıldız ismi 22 yaşındaki Mbappe, EURO 2020 turnuvasının en yüksek bonservis bedelli oyuncusu oldu.



FİNAL MAÇI 11 TEMMUZ'DA



İngiltere'de son 15 ay içinde en çok seyirci katılımının gerçekleşeceği spor organizasyonu unvanını elde edecek EURO 2020'nin yarı final maçları 6 Temmuz Salı ve 7 Temmuz Çarşamba, finali ise 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Maçı tribünden takip etmek isteyen taraftarların, stada giriş öncesinde negatif sonuçlu Kovid-19 testi veya maç öncesindeki 14 gün içinde çift aşı yaptırdığına ilişkin belge sunması gerekiyor.





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