Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çinli yüzücü Sun Yang, doping dolayısıyla Tokyo 2020'de yer alamayacak. Kariyerine 3 olimpiyat şampiyonluğu sığdıran ve Çin'in ilk şampiyon yüzücüsü olan Yang'ın men ceza süresinin kısaltılmasına rağmen olimpiyata katılma olasılığı kalmadı.

CEZASI 8 YILDAN 4 YIL 3 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) yapılan açıklamada, doping gerekçesiyle spordan 8 yıl men cezası bulunan 29 yaşındaki sporcunun ceza süresinin 4 yıl 3 aya düşürüldüğü belirtildi.

Ceza süresi 28 Şubat 2020'de başlatılan Yang'in, bu kararla Tokyo 2020'ye katılma olasılığı kalmadı.

2014 yılında doping yaptığı gerekçesiyle spordan 3 ay men cezası alan Sun Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girmemiş, 2019 Ocak ayında ise Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Çinli yüzücünün doping kurallarını ihlal etmediğine karar vermişti. Bunun üzerine Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Sun Yang'in doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle CAS'a başvurmuş ve aynı gerekçeyle ikinci kez yargılanarak suçlu bulunduğu için Çinli yüzücüye 8 yıl men cezası verilmişti.

İsviçre Federal Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunan Yang'in talebi kabul edilmiş, Çinli yüzücünün farklı yargıçlarla CAS'ta bir kez daha yargılanmasına karar verilmişti.

Yang'in, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 400 metre ve 1500 metre serbest stilde, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise 200 metre serbest stilde altın madalyası bulunuyor.

Tokyo, olimpiyatlarda sadece yerel izleyici kabul edecek Japonya’da bu yaz gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları'na sınırlı sayıda yerel izleyicinin kabul edilmesine karar verildi. Alınan kararla, her müsabakayı saha seyirci kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde en fazla 10 bin kişi izleyebilecek.

Tokyo Olimpiyat kuralları belli oldu: Bağırmak ve yemek yemek yasak Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sene yapılamayan Tokyo Olimpiyatları, bu sene de virüs nedeniyle tartışmalara açık konumda. Japonya'da salgının dördüncü dalgası yaşanırken, organizatörler iptal protestolarına rağmen Olimpiyatları yapmakta kararlı görünüyor.