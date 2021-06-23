Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaşlı taraftarların kâbus gibi bekleyişici nihayet sevinçle bitti. Geçen sezonu hem ligde, hem de kupada zaferle tamamlayan Sergen Yalçın bir yıl daha Beşiktaş'ta kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile süren yaklaşık 40 günlük pazarlıklar dün mutlu sonla bitti. Güzel haberi siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ verirken, "Sancılı oldu ama görüşmelerin olumlu biteceğine dair hiçbir endişemiz olmadı. Sergen Yalçın ile 1 sene daha Beşiktaş'ta inşallah çift kupalı, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız. Beşiktaş camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" açıklaması yaptı.

Salih-Kenan müjdesi

Sergen Yalçın müjdesinin ardından yönetici Emre Kocadağ taraftara bir sevindirici haber daha verdi. Siyah beyazlı yönetici, "Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık" diyerek orta sahaya takviye yaptıklarını ve imzaların yakında atılacağını belirtti. Millî futbolcu Kenan Karaman ile ilgilenip ilgilenmediklerinin sorulması üzerine Kocadağ, "Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var. Hocamızın onayından sonra bu oyuncuları yavaş yavaş açıklarız" diyerek transfer imasında bulundu. Kısacası siyah beyazlı camia haftalar sonrasında dün âdeta bayram yaptı.

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