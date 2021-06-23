Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğuzhan Ort

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas ve kurulları mazbatalarını gerçekleştirilen törenle aldı. Türk Telekom Stadyumu Basın Salonunda gerçekleştirilen törende Elmas ve ekibine mazbatalarını Genel Kurul Divan Başkanlığını yöneten İrfan Aktar takdim etti. Yoğun bir gündemin kendilerini beklediğini söyleyen çiçeği burnunda başkan Burak Elmas “Birçok tebrik mesajı aldık. Galatasaraylılara, devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Bizim için çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor” ifadelerini kullandı.

Kimse kaybetmedi

Seçimde yarıştığı başkan adaylarına da teşekkür edip birlik mesajı veren Başkan Burak Elmas “Galatasaray’a yakışan bir seçim yarışı oldu. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray’ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız” dedi. Kurullarının çok uzun bir süredir emek verdiğini ifade eden Elmas, “Ekibim çok emek verdi. Hepsi de verdikleri emekleri, yaptıkları projeleri ve planlarını uygulamak için sabırsızlar” diye konuştu.

Mustafa gitmeyecek

Mustafa Muhammed’den Galatasaray’a olimpiyat müjdesi geldi. Oyuncunun menajeri Ahmed Yahya, Mustafa’nın Galatasaray’ı yalnız bırakmayacağını söylerken “Elbette ülkesini temsil etmek istiyor ama Galatasaray istemediği için katılmayacak” dedi. Mısırlı yetkililerin, Galatasaray yönetimini ikna etmek için girişimde bulunacağı öğrenildi. Mustafa olimpiyatlara giderse hem sezon başı kampını hem de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını kaçıracak.

AMELİYAT OLDU

Geçmiş olsun Taylan

G.Saray yeni sezon çalışmalarına dünkü idmanla devam etti. Fatih Terim oyuncularına sınırlı alanda çift kale yaptırdı. Virüsü atlatan Radamel Falcao takıma katıldı. Millî takımdan dönen Kerem Aktürkoğlu, Terim'le bir süre sohbet etti. Taylan Antalyalı, başarılı bir kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Galatasaray'da Burak Elmas dönemi resmen başladı Galatasaray'da yeni başkanın belli olmasının ardından bugün gerçekleşen devir teslim dönemi sonrası Burak Elmas resmen göreve başlamış oldu.

Gel bakalım Akbaba

Galatasaray ‘da yönetim, Fatih Terim’in memnun olduğu isimlerden Emre Akbaba ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Daha önce Mustafa Cengiz yönetiminde indirime gitmeyi kabul eden genç oyuncuyla TL üzerinden sözleşme uzatılacak.