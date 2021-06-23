Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turnuvada son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Çekya ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan İngilizler, Sterling'in 2. dakikada yakaladığı gol pozisyonunda direği geçemedi.

Baskısına devam eden İngiltere, 12. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla grup lideri olarak 7 puanla bir üst tura çıkan İngiltere'nin ardından Çekya, 3. sıraya geriledi ve 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.

HIRVATİSTAN GRUP İKİNCİSİ

Grubun diğer mücadelesinde EURO 2020'nin ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı.

Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ta görev alan Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldı.

GRUP AŞAMASI BUGÜN BİTİYOR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanacak.

E Grubu'ndaki İsveç-Polonya ve Slovakya-İspanya maçları, TSİ 19.00'da başlayacak.

Grupta 4 puanla lider bulunan İsveç ile 1 puanla son sırada yer alan Polonya arasındaki mücadele, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Slovakya ile İspanya arasındaki karşılaşmaya ise Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı ev sahipliği yapacak.

ÖLÜM GRUBUNDA NEFESLER TUTULDU

F Grubu'ndaki Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa maçları, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 4 puanla lider Fransa ile turnuvanın son şampiyonu Portekiz arasındaki mücadele, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak.

Almanya ile Macaristan ise Münih şehrindeki Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'de E ve F gruplarının son karşılaşmaları yarın EURO 2020'de yarın oynanacak dört maçla grup mücadeleleri tamamlanmış olacak.

EURO 2020 final maçlarına 60 binin üzerinde seyirci alınacak UEFA açıkladı, EURO 2020 yarı final ve final maçlarına 60 binin üzerinde biletli seyirci alınacak.

EURO 2020'nin en değerli oyuncusu Kylian Mbappe 2018'de dünya şampiyonu olan Fransa takımının yıldız ismi 22 yaşındaki Mbappe, EURO 2020 turnuvasının en yüksek bonservis bedelli oyuncusu oldu.