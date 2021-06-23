Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den bayrağı devralan Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim, işe sosyal medyadan başladı. Alınan karar göre; sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapılmayacak.

ŞAHSİ HESAPLARDAN AÇIKLAMA YOK

Galatasaray’da yeni yönetim kurulu üyelerinin, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmayacağı belirtildi.

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu kararınca, yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.

Galatasaray'da Burak Elmas dönemi resmen başladı Galatasaray'da yeni başkanın belli olmasının ardından bugün gerçekleşen devir teslim dönemi sonrası Burak Elmas resmen göreve başlamış oldu.

Galatasaray'da 5. dönemine başlayan Terim: Hayırlı olsun Florya’ya erken saatlerde giden ve futbolcularla tek tek tokalaşan Terim, Selçuk İnan ve Necati Ateş’ten takımla ilgili bilgi aldı. Terim, Burak Elmas ile de transfer zirvesi yaptı, acil eylem planı çıkarıldı